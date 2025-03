Italia senz'anima, ma non è vero che non abbiamo leader. La Norvegia non è solo Haaland: rispetto, ma niente paura

Redazione Calciomercato

Ecco cosa ci resta dopo la doppia sfida Germania-Italia. Ci accontentiamo senza godere e soprattutto senza illuderci per il futuro prossimo,. Abbiamo patito lo strapotere fisico della Germania, il ritmo superiore della Bundes rispetto alla Serie A e la forza straordinaria del mini blocco Bayern: Kimmich, Goretzka di nuovo top class, Sané e Musiala (off topic: uniti alle meraviglie di Olise in Francia-Croazia, gol e assist, pessime notizie per l’Inter).

I blackout iniziano a essere troppi per essere casuali: il gol regalato su corner alla Germania, mai visto quest’anno nemmeno nelle partite della Zeta Milano, arriva dopo quello da fallo laterale a favore contro l’Albania e da calcio d’inizio contro la Svizzera agli Europei.e diventerà super top (se) quando limiterà il numero delle sue incertezze. Ci sono però ruoli fin troppo coperti: difensore centrale sinistro (Acerbi, Bastoni, Calafiori, Buongiorno) e interno di centrocampo. La convivenza tra Barella e Frattesi alzerebbe il livello della squadra ma se né Inzaghi né Spalletti l’hanno trovata con continuità, significa che non è così semplice.

La scelta di Daniel Maldini andava in questa direzione, più per le caratteristiche del ruolo che per il valore individuale. Ma l’esperienza si acquisisce solo giocando e le pochissime presenze in Europa (col Milan) pesano per lui come per altri.Proprio come era accaduto prima degli Europei. Questo gruppo promette meglio di allora ma non sembra ancora pronto per reggere il peso della maglia azzurra nei grandi palcoscenici. Anche le dichiarazioni a caldo del ct rischiano di avere un effetto boomerang: chi ha giocato poco o niente nelle coppe europee (Buongiorno, Ricci e Rovella oltre a Maldini) non può che accusare il confronto con avversari di prima fascia.

Per le nostre ultime brucianti eliminazioni, per la qualità media superiore del girone a 5 squadre rispetto a quello a 4 che affronterà la Germania e per il valore della nazionale allenata da Solbakken. È una squadra che mantiene ancora l’impronta scandinava, anche in un calcio omologato in cui le caratteristiche nazionali/regionali sono sempre più sfumate. Solbakken prometteva molto bene da allenatore di club e resta memorabile un suo furioso faccia a faccia con Pep Guardiola in un tiratissimo Copenaghen-Barcellona 1-1 della Champions 2010/11. Ha una nazionale fortissima fisicamente, pericolosa nel gioco aereo che tanto soffriamo

Sorloth è cresciuto costantemente nei passaggi da Real Sociedad a Villarreal e ora Atletico Madrid ma nel 4-4-2 tradizionale di Solbakken non sempre è riuscito a integrarsi con Haaland senza esserne oscurato. Anche perché, al di là di valori assoluti ovviamente diversi, hanno caratteristiche simili: entrambi col sinistro piede forte (Sorloth più bravo del compagno col destro) e poderosi in profondità e di testa.