Italia, si ferma Calafiori: infortunio nel finale con la Germania, le condizioni

Getty Images

Non solo la rimonta subita dalla Germania nei quarti di finale di andata di Nations League da parte della Germania:nel finale di partita.- Il giocatore dell'Arsenal si è fermato per un, lo stesso che in carriera gli ha già dato diversi problemi, lo ha costretto a lasciare il campo proprio nei minuti di recupero. Soccorso in campo, l'ex Bologna non è sembrato troppo dolorante, ma non se l’è sentita di continuare.

- Intervenuto dopo il fischio finale alla Rai, Spalletti ha commentato: "Non so ancora nulla di Calafiori, vediamo". C'è attesa per quello che sarà il risultato degli esami sul calciatore.