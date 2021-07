Salvatore Sirigu, portiere dell'Italia, parla a Rai Sport prima della finale di Euro 2020 con l'Inghilterra: "Manca l'ultimo centimetro. Se devo fare un commento, in questo momento è una sensazione bellissima. Sono state lunghe settimane vissute in maniera eccezionale, siamo molto felici di tutto questo. Oggi abbiamo l'opportunità di far felici tanti italiani ed è quello che proveremo a fare. Sappiamo di affrontare una Nazionale fortissima, ce la metteremo tutta. Il tragitto dall'albergo a Wembley? E' stato un po' lungo, c'è un po' di tensione ma adesso non vediamo l'ora di scendere in campo: ormai è arrivata e ce la dobbiamo giocare. Perché questi ragazzi sono speciali? Perché non hanno mai utilizzato questa competizione per un bene personale, ma il loro bene personale è sempre stato messo al servizio della squadra".