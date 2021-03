Questi i principali episodi da moviola di Italia-Slovenia, terza giornata della fase a gironi dell'Europeo under 21. L'arbitro è il polacco ​Frankowski, gli assistenti sono i suoi connazionali ​Winkler e Golis, il quarto uomo è il romeno ​Fesnic.



PRIMO TEMPO



24' fallo in area di ​Zaletel, che entra in ritardo su Frattesi, l'arbitro fischia il rigore

34' intervento in ritardo di Brekalo su Raspadori, ammonizione giusta

44' Vekic stende in area Cutrone, giusto anche il secondo penalty per gli Azzurrini



SECONDO TEMPO



50' Raspadori chiede un penalty, ma non sembra esserci fallo di Karic

55' Marchizza, appena entrato, sbaglia il lavoro in costruzione e stende Matko, giallo giusto.

82' ESPULSO MARCHIZZA: il difensore dello Spezia, già ammonito, commette un fallo su Matko, che per il direttore di gara merita il secondo giallo e quindi l'espulsione. Dal replay non sembra esserci un'irregolarità, Marchizza sembra toccare il pallone, non l'avversario.

93' Frabotta, che era diffidato, spinge ingenuamente un avversario e si prende un giallo del tutto inutile. Salterà il quarto di finale.