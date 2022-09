Non ci sarà Ciro Immobile a guidare l'attacco nella gara degli Azzurri in Nations League contro l'Inghilterra, stasera a San Siro. L'attaccante della Lazio non è stato convocato dal ct della Nazionale Roberto Mancini a causa di un fastidio muscolare.



NON SOLO IL BOMBER - Non solo Immobile. Per la sfida con gli inglesi di Southgate andranno in tribuna anche Provedel, Mazzocchi, Gatti e Cancellieri. Non convocato nemmeno il centrocampista del Milan Sandro Tonali, anche lui alle prese con un problema muscolare.