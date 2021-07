Sarà l'arbitro tedesco Felix Brych a dirigere la prima semifinale di Euro 2020, quella tra Italia e Spagna di martedì prossimo, alle ore 21. Il direttore di gara nativo di Monaco di Baviera, che ha fischiato ieri sera in occasione del match tra Ucraina e Inghilterra, sarà assistito dai connazionali Mark Brosch y Stefan Lupp. Il quarto ufficiale sarà il russo Sergei Karasev, mentre il Var sarà Marco Fritz; gli AVAR sono Christian Dingert, Cristin Gittelman e Bastian Dankert.



VEDE ROSSO - Classe '75 e internazionale dal 2007, Brych è legato ad alcuni precedenti non propriamente favorevoli con le squadre italiane, in particolare con la Juventus, diretta nella finale di Champions League del 2017 contro il Real Madrid (i blancos si imposero a Cardiff per 4-1), e Cristiano Ronaldo, espulso nel suo esordio europeo con la maglia bianconera, nel match contro il Valencia del settembre 2018. Brych era l'arbitro anche di un ottavo di finale tra Paris Saint-Germain e Real Madrid, nel corso del quale sventolò un rosso all'indirizzo dell'italiano Marco Verratti, scatenando le proteste dell'agente Mino Raiola: "Anche Ronaldo si è lamentato, eppure non è stato neanche ammonito".