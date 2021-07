Superato anche il Belgio, ci tocca un’altra big: nella semifinale di Euro 2020 i pronostici su Italia-Spagna annunciano un match molto equilibrato, anche se gli Azzurri sono leggermente avanti sulla lavagna scommesse «1X2». A Wembley (martedì 6 luglio, ore 21:00) la formazione di Roberto Mancini è favorita rispetto a quella di Luis Enrique: il segno «1» che ci porterebbe in finale vale quota 2,50, una proposta alta - si legge in una nota - che non ci può lasciare tranquilli, anche se il «2» per gli iberici è ancora più alto a quota 3,05. A 3,20 il pareggio, che porterebbe il confronto ai supplementari, una costante per la Spagna in questi Europei. Tra i probabili marcatori vanno segnalati da una parte Ciro Immobile e dall’altra Alvaro Morata: entrambi sono proposti in gol a quota 3,25 su Betaland. L'attaccante della Lazio è chiamato a riscattare una partita complessa contro la difesa del Belgio, ma tra le armi offensive di Mancini ci sono ovviamente anche Insigne a quota 4,00 e Chiesa (che dovrebbe essere confermato titolare) a 4,50. Parte quindi l'ultima settimana di Euro 2020. Per il passaggio del turno l'Italia è favorita contro la Spagna a 1,76, mentre nella semifinale tra Inghilterra e Danimarca i britannici sono avanti a 1,34 e se la dovranno vedere con i danesi che dopo aver perso le prime due partite sperano di stupire ancora tutti e sono proposti finalisti a 3,30. Nella quote antepost dedicate a quale squadra sarà Campione d'Europa l'Inghilterra ha dalla sua una semifinale sulla carta più semplice ed è favorita a 2,60, con l'Italia seconda a quota 3,00. A 3,85 la Spagna, mentre la Danimarca si gioca a 11.