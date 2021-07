Road to Wembley. Giornata di vigilia per la Nazionale, che domani affronterà la Spagna nella semifinale di Euro2020. Ne parleremo oggi su Twitch a partire dalle 18.30 insieme al direttore Stefano Agresti, a Luca Fazzini e ad un ospite d'eccezione: sarà con noi Andrea Mancini, figlio del ct Roberto. Italia che farà a meno di Spinazzola, ko dopo l'infortunio con il Belgio: come si muoverà ora la Roma? Ne parleremo con Francesco Balzani, inviato di calciomercato.com al seguito della società giallorossa alla vigilia del raduno. E poi tanto mercato, con il nostro esperto Daniele Longo. Vi aspettiamo, LIVE dalle 18.30 su Twitch!