Sessantamila tifosi allo stadio non si vedevano da tempo, ma per la semifinale Italia-Spagna a Wembley la Uefa e il governo britannico hanno aperto i cancelli dello stadio.



E i tifosi Azzurri hanno risposto presente come sempre colorando Londra e gran parte dello stadio d'azzurro. Da "Football is coming home, ma non nella vostra" a "Pasta la vista baby", ecco le foto più belle dei tifosi Azzurri a Wembley.