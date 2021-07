È il tedesco Felix Brych l'arbitro di Italia-Spagna, semifinale degli Europei. Come sempre Calciomercato.com vi racconterà con la moviola LIVE tutti gli episodi dubbi della gara.



LA DESIGNAZIONE

Arbitro: Felix Brych (GER)

Assistenti: Borsch (GER) e Lupp (GER)

IV Uomo: Karasev (RUS)

VAR: Marco Fritz (GER)



4' Incredibile palo di Barella, ma per l'assistente è fuorigioco con l'azione viene fermata dopo il tiro del centrocampista azzurro.

17' Manca un giallo a Busquets che trattiene Barella potenzialmente lanciato verso l'area dopo una palla persa proprio dallo spagnolo.

19' Anche Dani Olmo a rischio giallo per uno sgambetto da dietro su Barella.

27' Protesta la Spagna per un contatto al limite dell'area fra Dani Olmo e Chiellini con Brych che lascia correre e il var, essendo fuori area, che non può intervenire.

36' Percussione di Emerson Palmieri fino al limite dell'area dopo 30 metri palla al piede, ma al momento decisivo si scontra con Laporte chiedendo un fallo che però non c'è