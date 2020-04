Giornate a casa, perché lì si deve restare. Giornate a casa, da riempire con quello che si vuole: allenamenti in camera, libri da leggere, passeggiata sui social, una corsetta su, film e serie tv, da sgranocchiare con gli occhi. Come sempre, vi segnaliamo quello che, per la redazione, vale la pena essere visto, ore 21.20, su Rai 2 - Tutta la potenza della natura nell'arco di una sola giornata. Lo straordinario documentario realizzato dalla BBC con la voce narrante di Robert Redford, doppiato nella sua versione italiana da Diego Abatantuono.ore 21.21, su Canale 5 - Primo capitolo della miniserie che racconta la vita di Karol Wojtyla, dall'adolescenza fino all'elezione a Papa Giovanni Paolo II., ore 21.20, su Rai 4 - Terzo episodio che racconta le vicende di Riddick, impersonato da Vin Diesel. Dopo aver rinunciato al titolo di 'Lord Marshal' dei Necromonger, il furiano si ritrova su un pianeta deserto: e la sua vita è minacciata ancora una volta da terrificanti creature., ore 22, su Rai Sport HD - Viaggio nel passato fino al 1994 e a una sfida storica tra gli Azzurri e le Furie Rosse., dalle 21, su Sky #IoRestoACasa2 - Il terrore degli abissi per tutta la notte. Lunga maratona dalla prima storica pellicola di Steven Spielberg con Roy Scheider al quarto capitolo di Joseph Sargent., alle 21, su Sky Cinema Comedy - Adam Sandler in una vivace commedia americana. La morte del coach dell'infanzia riunisce cinque amici in una serie di bizzarri eventi. E riaccende una sfida lunga oltre 30 anni., ore 21.15, su Premium Cinema HD - Matt Damon è Roy Miller, ufficiale della CIA inviato a Bagdad per trovare armi di distruzioni di massa: e finisce al centro di un vero e proprio intrigo internazionale., su Netflix - La magistrale interpretazione di Jim Carrey in una pellicola intramontabile che racconta il paradosso della vita da Grande Fratello., su Prime Video - Charlize Theron e Seth Rogen in una brillante commedia alla Frank Capra che disegna i ruoli di genere nella politica americana., su Disney+ - Secondo spin-off della nuova saga di Star Wars, presenta al mondo un giovane Han Solo e le sue peripezie prima di entrare in contatto con Luke Skywalker nell'episodio IV - Una Nuova Sparanza.