Polemiche aperte tra Italia e Spagna, la rivalità calcistica si sposta anche negli eSports. Domani prenderà il via la FIFA eNations StayAndPlay Cup, torneo di Fifa 20 che permetterà al player ufficiale e a un calciatore designato per ogni team Nazionale di scontrarsi contro i team degli altri Paesi. Per gli azzurri ci saranno il difensore del Milan Alessio Romagnoli e il gamer del Monza Raffaele 'Er_caccia98' Cacciapuoti. Ma proprio riguardo ai concorrenti sono già sorti i primi problemi, perché la Spagna, avversaria dell'Italia all'esordio, ha sostituito il proprio calciatore professionista con una celebrità, lo youtuber djmariio che affiancherà il pro-gamer Jaime 'Gravesen' Alvarez. Un'opzione concessa dal recolamento, peccato che lo youtuber sia uno dei primi 30 giocatori al mondo di Fifa 20. Una furbata che, riporta Ansa, ha mandato su tutte le furie Adriano Galliani: l'ad del Monza, che si era anche proposto come team manager degli azzurri, si è opposto senza successo ed è pronto a fare reclamo - assieme alla Figc - al massimo organismo del calcio, la Fifa, per vedere rispettato il regolamento.