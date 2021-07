Quasi 20 milioni di spettatori per Italia-Spagna! Il match, su Rai 1, ha raccolto 17,4 milioni di spettatori, il 67,/ di share sulla tv di stato; 2,4 milioni di spettatori, invece, su Sky. Il totale fa 19,8 milioni di italiani incollati davanti alla tv per la semifinale di Euro2020, per uno share complessivo del 76,9%. E' la sfida più vista da Germania-Italia del 2012, quando la doppiettà di Balotelli stese i ragazzi di Low e portò la squadra di Prandelli alla finale contro la Spagna.