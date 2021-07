Cresce l’attesa per, la prima semifinale di Euro 2020 che si giocherà a Wembley martedì alle 21.. Gli azzurri tornavano a disputare una grande competizione dopo cinque anni e la qualificazione al Mondiale 2018 fallita.ha aperto un nuovo ciclo, dimostrando dal giorno zero che il lavoro del ct lo sa fare benissimo. La Roja, dalla sua, ha vissuto il ciclo diin maniera abbastanza tortuosa. Tanti dubbi e poche certezze.. Entrambe le squadre condividono un impianto di gioco ben riconoscibile, fondamentale per arrivare tra le prime quattro di questo Europeo, ma anche- Ciro Immobile con la maglia della Nazionale è stato spesso criticato a causa del suo rendimento,. Mancini gli chiede di partecipare alla manovra, di venire incontro ai portatori di palla e di muoversi molto in orizzontale.. Il suo Europeo, fin qui, è da considerare almeno sufficiente anche per via dei risultati della squadra.(il 2 a 0 contro la Turchia e il 3 a 0 contro la Svizzera), una traversa con una stoccata spettacolare contro l’Austria e tanto sacrificio. Dalla Scarpa d’oro 2019-20, però, è lecito aspettarsi qualcosa di più., ha bisogno di un notevole volume di opportunità: in questo Europeo sta registrando, soloperò diretti in porta (fonte: SofaScore).- Dall’altra parte del duello tra attaccanti, invece, ci sarà, un ragazzo che in Italia conosciamo benissimo. In Spagna è finito al centro di, con addirittura minacce di morte dopo la vittoria per 5 a 0 contro la Slovacchia, dove però era rimasto a secco.: la prima nel pareggio contro la Polonia e la seconda nel sorpasso ai supplementari contro la Croazia, con un autentico golazo.. L’attaccante della Juventus, a differenza del nostro 9, si è contraddistinto in queste settimane per, infatti, è il giocatore che ha mancato più grandi occasioni da rete (), mentre Immobile è a quota- I due si sono sfidati tante volte in Italia ma anche in Nazionale sono diverse le partite che li hanno visti contrapposti. I due match di qualificazione al, per esempio,(doppietta di Isco e gol di Morata subentrato) che costrinse gli azzurri ad andare al nefasto playoff contro la Svezia. La sfida dicon il capolavoro targato Conte: 2 a 0 per l'Italia, con Morata titolare a secco e Immobile rimasto in panchina. Inoltre, anche la finale dell’: la Spagna vinse 4 a 2, Immobile segnò ma all’Italia non bastò.