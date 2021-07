Squadra che vince non si cambia. O meglio, si conferma con un'unica eccezione, per necessità. L'Italia che domani alle 21 affronterà la Spagna nella semifinale di Euro 2020Davanti a Donnarumma ci saranno ancora Di Lorenzo, in netto vantaggio sui recuperati Florenzi e Toloi, Bonucci, Chiellini (percentuali basse per Acerbi) ed Emerson, in mezzo spazio agli intoccabili Jorginho-Verratti-Barella, in attacco con Chiesa, in netto vantaggio su Berardi, e Insigne ci sarà ancora Immobile, deludente nella sfida dei quarti.Mancini, dopo averlo difeso in conferenza stampa, gli ha rinnovato la stima poco prima dell'allenamento. Per Ciro, che ha segnato 15 gol in 50 presenze in azzurro, può essere il match della svolta, per rispondere alle critiche, per spedire l'Italia in finale, a nove anni dall'ultima volta (proprio con la Spagna, pesante sconfitta a Kiev). Le pressioni sono tante, l'Italia deve fare l'Italia, come ha sempre fatto, niente di più. Domani servirà una grande prova di gruppo, quel gruppo che ha fatto la differenza. Che vuole continuare a regalare un sogno.