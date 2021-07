È stato, a sorpresa, uno dei protagonisti principali della Spagna a Euro 2020. Secondo quanto riporta AS, Pablo Sarabia potrebbe però saltare la semifinale di martedì contro l’Italia. L’esterno d’attacco mancino è uscito all’inizio della ripresa contro la Svizzera per un infortunio all’adduttore destro. La Roja rimane in apprensione, nei prossimi giorni verranno svolti esami specifici per capire se riuscirà a recuperare.