Inizia stasera contro la Spagna l'Europeo della Nazionale Under 21 allenata da Luigi Di Biagio. Contro i finalisti dell'ultima edizione, gli Azzurrini padroni di casa sono subito chiamati a fare risultato per non complicare da subito il loro cammino in un girone completato da Polonia e Belgio. Molte delle chance di qualificazione alle semifinali e dunque ai Giochi Olimpici del 2020 passano dalla partita di Bologna, nella quale il nostro ct si affida a tutti i suoi big, da Meret a Barella, passando per Pellegrini, Chiesa e Zaniolo.

Nella Spagna, occhi puntati sul napoletano Fabian Ruiz, sulla stella della Real Sociedad Oyarzaval e soprattutto sul madridista Dani Ceballos, alla ricerca del riscatto in un torneo in cui due anni fa si rivelò il miglior calciatore in assoluto dopo un'altra stagione anonima con la maglia dei blancos.

EUROPEO UNDER 21



Bologna, ore 21



ITALIA-SPAGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI:



ITALIA: Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Zaniolo, Kean, Chiesa. All. Di Biagio



SPAGNA: Simone; Martin, Vallejo, Meré, Aaron; Merino, Fabian Ruiz; Soler, Ceballos, Oyarzabal; Borja Mayoral. All. De La Fuentes



Arbitro: Gozubuyuk (Ola)



Diretta tv: Rai 1