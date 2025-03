Italia, Spalletti: "Al posto di Retegui? Non chiamo nessuno ma se devo scegliere c'è Piccoli"

AFP via Getty Images

Il commissario tecnico dell'Italiaha parlato in conferenza stampa in vista della sfida dei, in programma a San Siro alle 20.45 di giovedì 20 marzo.- L'allenatore degli azzurri ha parlato del forfait di Mateo Retegui a seguito del risentimento muscolare alla coscia destra, per cui lo staff della nazionale ha deciso di risparmiarlo per la sfida in programma contro la Germania, facendolo rientrare a Bergamo: "Lo abbiamo rimandato a casa perché non ce l'avrebbe fatta. Non ha un problema ben definito.".

- Spalletti ha poi presentato la partita contro la nazionale tedesca: "La sfida contro la Germania ha sempre del fascino, legato ai trascorsi di due nazionali fortissime. Sono convinto che sarà una bella gara, con entrambe le squadre che giocheranno per vincere. Giocheremo la nostra gara.Sarà una squadra di grande qualità, che proporrà il suo classico gioco.- Il tecnico ha poi dato un aggiornamento sulla situazione legata ai due juventini, Cambiaso e Gatti: ". Lo riteniamo un calciatore che ama il lavoro che fa e che vuole bene alla Nazionale. Gatti è un difensore molto forte, che ha determinate caratteristiche. Vediamo".

- Spalletti ha poi concluso parlando di- secondo nella classifica marcatori della Serie A - che sarà il: "Ho avuto la possibilità di confrontarmi con lui e l'ho conosciuto meglio. E' un ragazzo molto sensibile, che tiene alla sua professione e ai compagni. E' perfettamente dentro la qualità morale di squadra che vogliamo creare".