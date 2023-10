Il Commissario Tecnico dell'Italia,, ha parlato a Rai Sport, a Sky e in Conferenza al termine della sfida vinta 4-0 contro Malta. Non solo i 3 punti, ma anche lo sguardo verso al prossimo match decisivo contro l'Inghilterra."Il peso specifico della vittoria è quello dei 3 punti, senza prendere sotto gamba l’impegno, con serietà. Il gruppo sta venendo fuori bene, c’è questa ricerca di conoscerci sempre di più e di giocre un buon calcio"."Kean ha fatto una grande partita da esterno, ha fatto sentire tutta la sua fisicità. È un calciatore che ci può venire molto comodo, io gli ho fatto i complimenti. È stato bravo anche nella qualità tecnica"."Con l’Inghilterra si può andare a conoscere quelle che sono le nostre potenzialità, bisogna andare a giocarla".Prima di tutto Jack ha sbloccato la situazione con un colpo da campione quale è. Oltre il gran gol ha dimostrato qualità nello stretto nel venire via da situazioni difficili."Berardi si sa che ha il colpo del ko: è tosto quando sceglie di calciare verso la porta e sa trovare le soluzioni. Mi aspetto qualcosa di più negli uno contro uno e nella partecipazione al gioco. Queste partite le scardini se dagli esterni trovi superiorità saltando l’uomo uno contro uno”.