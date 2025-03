Italia, Spalletti cambia: almeno 3 cambi nel ritorno con la Germania, chi si scalda e chi è stato bocciato

AFP via Getty Images

Dopo il ko di San Siro, gli azzurri vanno aper provare il ribaltone. Lì dove la squadra disi conquistò la finale nel 2006, quella dicerca la rimonta e il pass per la final four dellaE c’è di più: in ballo infatti c’è anche il percorso per i prossimi. In caso di eliminazione infatti l'Italia verrà inserita nello stesso girone di qualificazione delladiServe una svolta dunque e il ct sta pensando a nuovi uomini da inserire per favorirla. Si prospettaA prendere il posto dell’infortunato Riccardoci sarà Alessandro. Il centrale del Napoli non avrà le letture e la capacità in impostazione di quello dell’Arsenal ma garantisce un apporto maggiore in termini di marcatura. E, in caso di passaggio alla difesa a 3, si scalda anche Federicodella Juventus.

Non ci sarà Andreaper un problema alla caviglia che lo sta tormentando da un po’ e lo ha costretto a chiedere il cambio nell’ultima uscita con la Juventus. Al suo posto potrebbe essere spostato sulla sinistra Matteo, fatto questo che spingerebbe il ct proprio al cambio modulo e ad adottare ilIn mezzo al campo poi dovrebbe esserci un avvicendamento tra Nicolòe Samuele. Il regista della Lazio farebbe quindi posto a quello del Torino con ai lati gli ottimi Barella e Tonali. Queste le mosse di Spalletti che non molla, anzi rilancia in vista della super classica.