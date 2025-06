ha parlato in conferenza stampa a Coverciano in vista dei prossimi impegni della Nazionale, validi per le Qualificazioni al Mondiale di Canada, Messico e Stati Uniti. Gli azzurri se la vedranno a Oslodei vari Haaland, Odegaard e Sorloth il; il secondo impegno invece è in programma lunedìal Mapei Stadium di Reggio Emilia- “Spareggio a Oslo?, per cui noi lo sappiamo bene tutti. Ce lo siamo detti a vicenda già nel primo incontro di ieri, c'era Buffon presente. Si va ad assolvere questo compito che ci è stato consegnato, si va a giocarci questa qualificazione che per noi è fondamentale” ha spiegato l’allenatore campione d’Italia con il Napoli nel 2022/23, soffermandosi sull’importanza dell’impegno scandinavo, in programma alle 20.45 di venerdì 6 giugno.

, ma arrivata a giocarsi fino all’ultimo tutti gli obiettivi stagionali: “L'Inter, aver lottato fino alla fine per lo Scudetto ed essere arrivata in fondo a tutte le competizioni con tutte le difficoltà del caso non è da poco. Poi ha perso contro squadre fortissime come Milan, Napoli o PSG ma nel calcio funziona così. Io darei più forza al percorso dell'Inter piuttosto che alle sconfitte. Partite come quelle contro Barcellona e Bayern Monaco sono cose straordinarie. Poi è chiaro che ci si rimane male perché poi vengono a sommarsi componenti, dopo aver giocato partite su partite ci sta non poter essere brillanti e ieri sera all'Inter è successo di essere al di sotto delle sue reali forze. Ma ciò che va sottolineato è il grande lavoro, sono arrivati in finale di Champions due volte in tre anni e per farlo ci vuole davvero roba addosso di quella che non scalfisci facilmente. Poi purtroppo hanno perso ed è da questo livello di partite qui che viene fuori che campione sei, che uomo sei, che forza hai., ma noi faremo leva per sistemare tante cose con questa prossima partita. Giocheremo per qualcosa di straordinario e io credo sia l'occasione giusta per ripartire subito”.

- Non sono mancatie protagonista di una grande stagione con i parigini, oltre che capitano della selezione italiana: “Ha fatto vedere anche ieri di essere il più forte. Eccelso e sontuoso per le parate viste a Monaco di Baviera, ma anche in campionato le ha fatte. Ci dà forza avere calciatori e campioni di questo livello, anche altri hanno vinto”.