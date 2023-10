La vigilia di Inghilterra-Italia per Luciano Spalletti è un sogno a occhi aperti. Domani sera gli Azzurri scenderanno in campo in una gara fondamentale per per il girone di qualificazione all'Europeo: "Giocheremo in uno stadio nel quale sono iniziati tutti i miei sogni, sono molto felice - ha detto Spalletti a Sky - Il calciatore internazionale è quello che in questa partita vede quella della qualificazione, senza pensare a quelle successive. Chi pensa di giocarsi il pass all'ultima gara non è un calciatore forte. E' una sfida nella quale bisogna superare ogni limite, vorrebbe dire avere personalità e andre oltre ogni ostacolo tra noi e l'obiettivo prefissato".



BERARDI - "Si dicono dei particolari su cose che i calciatori sanno già. Bisogna pensare che si può sempre crescere".



UDOGIE - "Udogie ha tutto. È un calciatore che deve fare delle esperienze come tutti i ragazzi giovani ma lui ha scocca e motore. E ne avanza anche per gli altri. In una partita dove la fisicità e la forza può fare la differenza, è un calciatore che potrà darci una mano".