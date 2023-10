Calciomercato.com lo aveva svelato qualche giorno fa prima della conferma diretta di Spalletti: l’Italia sta tentando Soulè. Ecco le parole del c.t azzurro: "Soulè e Colpani? Sono due nomi nel nostro mirino. Sono tutti e due attenzionati, stanno facendo benissimo. Bisogna sempre creare opportunità per quelli che spingono da sotto, per i giovani. Poi è chiaro che fino a quando non arriva questa spinta bella forte e carica di presupposti, bisogna affidarsi all’esperienza e alla sicurezza del calciatore un po’ più maturo”.