Novità in casa Italia. Dopo le chiamate per Ricci del Torino e Politano del Napoli, il commissario tecnico Luciano Spalletti ha convocato il calciatore della Roma Stephan El Shaarawy, che sta raggiungendo Coverciano e sarà a disposizione per la seduta di allenamento in programma alle ore 11. L'Italia è impegnata sabato a Bari contro Malta e martedì a Londra contro l'Inghilterra, due partite fondamentali per la corsa all'Europeo della prossima estate in Germania.