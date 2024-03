Italia, Spalletti deciso: 'Chi non rispetta i divieti resta fuori'

L'Italia si prepara a scendere in campo contro il Venezuela nel primo match amichevole di questa pausa nazionali. Il ct azzurro Luciano Spalletti ha parlato pochi minuti prima del match ai microfoni della Rai, dando l'idea della squadra che scenderà in campo, ma soprattutto ribadendo la sua ferma posizione nel voler imporre i suoi dettami al gruppo. Il riferimento è, ad esempio, alle dichiarazioni con cui il ct aveva segnalato una eccesiva propensione alla Playstation da parte di alcuni azzurri. Un esempio che però si può estendere a tutte le sfumature del comportamento dei calciatori, aspetto cruciale nelle idee di Spalletti. Queste le sue dichiarazioni:



LA PARTITA - "Siamo quelli scelti per essere l'Italia, per vestire questa maglia, ma poi lo dobbiamo far vedere che siamo anche quelli giusti".



DIVIETI - "Non scrivo nessun codice, vado a guardare le cose che ci possono migliorare e quelle che dobbiamo lasciar stare perché ci peggiorano. E ci sono dati di fatto che dicono questo. Io queste cose vado a suggerirle ai miei calciatori, se il suggerimento non basta le impongo. E se queste imposizioni non vengono rispettate si resta fuori".