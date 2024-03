Italia, Spalletti: 'Errori superficiali da eliminare, bravo Retegui'

Il ct dell'Italia, Luciano Spalletti analizza l'amichevole vinta 2-1 col Venezuela: "Secondo me abbiamo fatto delle cose fatte bene, abbiamo riconosciuto i vantaggi da prenderci quando avevamo palla, poi siamo stati un po' leggeri nel farlo. Se si commettono errori come quelli sul rigore e sul loro gol del pareggio, è inutile parlare di sistemi e di calcio. A livello di impatto fisico bisogna metterci qualcosa di più, a volte siamo un po' superficiali. Iniziamo a sistemare queste cose e poi possiamo pensare ad altro".



SU RETEGUI - "Chi fa gol ci mette sempre di più degli altri nel nostro calcio. Lui ha fatto bene la fase di tenere palla per far salire la squadra ed è stato bravo nella realizzazione. Poi ci ha dato una mano anche in fase difensiva di testa, è un giocatore fisico e ha fatto quello che doveva fare".