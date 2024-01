Italia, Spalletti: 'Europei? Siamo i campioni, dobbiamo ambire al massimo'

In collegamento telefonico durante il Premio Maestrelli, dove ha vinto per la scorsa stagione alla guida del Napoli, il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti ha parlato di alcuni temi: "Mi dicono che ci sia anche Francesco Farioli, a cui faccio i complimenti perché ho visto giocare la sua squadra. È un allenatore bravo perché fa giocare benissimo tutte le sue squadre".



Un pensiero verso l'Europeo?

"Siamo quelli che l'hanno vinto per cui non ci possiamo tirare indietro o sottrarci a questa responsabilità di provare a fare il massimo. Alcuni dei miei calciatori l'hanno già vinto, voglio che trasferiscano a tutto il gruppo quello che sarà il comportamento e il pensiero per affrontare una competizione così importante. Anche perché ci dobbiamo riabituare a giocare le competizioni ogni due anni, l'Italia deve giocare ogni due anni Mondiale ed Europeo. Nel miglior modo possibile, perché deve sempre ambire al massimo".



Tra l'altro stanno venendo fuori giovani importanti nel nostro campionato.

"Abbiamo allenatori delle giovanili, Under 20, 19, 18, molto bravi. Che danno la possibilità di crescere a questi piccoli talenti che nascono".



Conclude sull'Europeo.

"Non possiamo risparmiarci neanche un metro di corsa, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per questa competizione".