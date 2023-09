Il più criticato, ma anche il più presente: Ciroin Germania, posto che gli Azzurri stacchino il pass per difendere il titolo del 2021. Lucianoha deciso di mantenere il criterio del numero di presenze, accantonando l'idea di premiare Giovanni Di Lorenzo, che indossa la fascia nel Napoli campione d'Italia dall'addio di Insigne.Per lo stesso criterio, due presenze sotto Immobile c'è, 56 a 54, dunque sarà il portiere del Psg a guidare il gruppo quando il bomber della Lazio non dovesse partire dal primo minuto., puntando come dichiarato a battere il record di presenze del nuovo capo delegazione Gigi Buffon.