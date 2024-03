Italia, Spalletti: 'Ho trovato un gruppo di ragazzi serissimi, siamo stati sempre squadra'

Il commissario tecnico dell'Italia Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni della Rai dopo il match vinto dagli azzurri contro l'Ecuador. Guardando nel complesso la sfida decisa dalle due reti di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Barella, il ct traccia un bilancio positivo. Queste le sue dichiarazioni:



LA PARTITA - "Nel secondo tempo siamo stati più sporchi e abbiamo perso palla troppo velocemente, ma siamo sempre stati squadra. Anche nel secondo tempo quando loro hanno preso più campo e quella è la cosa fondamentale. L'essenziale è quello e noi lo abbiamo fatto sempre, in tutte le interpretazioni. Nel primo tempo siamo stati più alti col baricentro e potevamo fare un altro gol. Però poi siamo stati bravi a non concedere grandi spazi".



BILANCIO DELLA TOURNÉE - "Il bilancio positivo perché abbiamo trovato un gruppo di ragazzi serissimi. L'organizzazione della federazione è stata perfetta perché c'erano tanti eventi, tanti spostamenti e difficoltà legate ai campi e al meteo. Riuscire a mettere insieme tutto facendo delle buone partite e delle nuove conoscenze... viene fuori una tournée ottima".



DUBBI E CERTEZZE - "Quali certezze e quali dubbi? Mi viene quasi da domandarlo anche a voi, perché tutte le squadre sono squadre di livello contro cui bisogna guadagnarsi la vittoria. Contro tutti. Non c'è nulla che ti è concesso in quanto più forte, nessuno è superiore a nessuno. Abbiamo fatto due buone prestazioni, le possibilità di lavoro non sono state moltissime, ma con delle partite così è facile trovare degli spunti da cui poi fare le considerazioni giuste".