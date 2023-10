Luciano Spalletti, ct dell'Italia, è intervenuto a FIGC per parlare della gara contro Malta: "Ho visto allenamenti fatti benissimo, una squadra di un livello top, ho visto la palla viaggiare ad un livello top. Di giorno in giorno allenarsi meglio, con più entusiasmo, con più forza, riconoscere il nostro valore e quello che deve essere il nostro comportamento sul campo".



Che insidie nasconderà questa partita?

"Tutte le insidie che nasconde qualsiasi partita di calcio. Abbiamo la forza, la qualità, la morale, la storia, la passione di tutti i nostri sportivi per il calcio e dobbiamo fare una partita di livello top. Stasera e martedì. Tutte le volte, che scenda in campo uno o l'altro. La può fare chiunque la formazione, io faccio le convocazioni e dentro le convocazioni ognuno può fare la formazione che ne viene fuori una fortissima".



Che messaggio vuole mandare ai tifosi che saranno a Bari?

"Non solo a loro, anche a chi sarà a casa. Saremo al livello che questa passione merita: sia di quelli che sono allo stadio, sia di quelli che ci guardano in tv da casa, sia di quelli che ci guardano dall'estero e che hanno dovuto lasciare il nostro Paese 50 anni fa".