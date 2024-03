Italia, Spalletti: 'Il gioco sporco non è sicuramente una nostra qualità'

Federico Russo

L'amichevole contro il Venezuela è andata in archivio per l'Italia di Luciano Spalletti, con un 2-1 finale che fornisce delle risposte al tecnico in vista dei prossimi impegni preparatori all'Europeo di quest'estate. Due le risposte chiare emerse: gli azzurri non possono fare a meno di Jorginho in mezzo al campo, del resto non si gioca per caso nella capolista della Premier League. La seconda è che Mateo Retegui si candida seriamente ad essere il 9 della nazionale all'Europeo e non solo. La doppietta di ieri è un altro segnale forte che fornisce l'attaccante del Genoa alla prima stagione in Italia. Tuttavia il ct Luciano Spalletti in una breve intervista rilasciata ai canali ufficiali della Federazione si è concentrato anche sugli aspetti da migliorare.



LE DICHIARAZIONI- "Da questa partita porto via tante cose, la squadra ci ha provato prima con un sistema e poi con un altro tenendo spesso palla. E' chiaro che poi sapevamo che loro da un punto di vista fisica avrebbero avuto questo impatto e in dei momenti ci hanno creato delle difficoltà, il gioco sporco non è sicuramente una nostra qualità. Poi abbiamo commesso qualche leggerezza e quella non va commessa".