Luciano Spalletti e Antonio Conte sono i due candidati principali alla sostituzione del dimissionario Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale, con l'ex allenatore del Napoli al momento in pole position rispetto a Conte. Da quel che trapela dagli ambienti della Figc, la prima scelta del presidente federale Gabriele Gravina, spiazzato dall'improvviso addio da parte di Mancini, ricadrebbe proprio sul tecnico di Certaldo.



LA FRASE PROFETICA - Spalletti, che dopo lo storico scudetto conquistato sulla panchina del Napoli aveva annunciato di volersi prendere un periodo di riposo e di vita familiare, nel mese di giugno, parlando del suo futuro, aveva dichiarato: "Allenare ora una Nazionale sarebbe molto stimolante. Dal punto di vista professionale ti permette di staccare ogni tanto, di uscire e di rientrare al lavoro, di fare i discorsi perfetti e allenamenti splendidi. Sarebbe sicuramente una bella soluzione". Parole profetiche, che tornano d'attualità in modo inaspettato e anche prima di quanto lo stesso Spalletti potesse attendersi.



I SOLDI - Fin qui le intenzioni, che però al momento trovano un ostacolo nei soldi, ovvero i 3 milioni di euro della clausola rescissoria del contratto che lega ancora per un anno Spalletti al Napoli di Aurelio De Laurentiis. In questi giorni, Spalletti è in vacanza in Versilia, ed è proprio lì che, scrive il Corriere dello Sport, Gravina in queste ore potrebbe raggiungerlo, incontrandolo a Forte dei Marmi per portargli la proposta della Figc per diventare il nuovo CT della Nazionale. Mancini lascia un contratto da 4,5 milioni a stagione, la cifra che grosso modo potrebbe essere proposta a Spalletti, fino al 2026.