Tra le novità che ha portato il nuovo ct Luciano Spalletti in Nazionale c'è un'applicazione per cellulari che serve per vedere video online per studiare le diverse situazioni di campo durante una partita. Una sorta di smart working con l'obiettivo di dare la possibilità ai giocatori di poter vedere alcune dinamiche di gioco anche sui loro telefoni senza dover concentrare tutto durante le riunioni tecniche.



LA NOVITA' - L'app si chiama Hudl, e il Corriere dello Sport racconta che l'allenatore ha fatto installare a Coverciano un sistema televisivo a circuito chiuso al quale i giocatori hanno accesso. Nelle camere da letto ci sono anche dei monitor che riproducono gli stessi video che si possno vedere sul cellulare, in modo da consultare lezioni da remoto attraverso questa app disponibile solo per i giocatori a Coverciano.