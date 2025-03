Italia, Spalletti: "La Germania come a Milano, queste partite un momento di gioia. Occhio all'inizio"

AFP via Getty Images

Prima della gara tra Germania e, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport il Commissario Tecnico Luciano: "Quando si va a giocare contro questi avversari che hanno struttura e tutto per essere una squadra forte, vuol dire che bisogna fare qualcosa di giusto. Dobbiamo evidenziare la nostra tranquillità e la nostra forza che ci permette di giocare contro qualsiasi squadra""Dobbiamo rimanere dentro la partita, ci vuole roba fisica ed essere disponibili ad inizio gara. Con il passare dei minuti potrà essere più semplice. Abbiamo la forza per fare qualsiasi tipo di gara"

"Mi aspetto la Germania come a Milano: sono venuti con la convinzione di essere una squadra forte, premendo alti e lo rifaranno oggi. Dobbiamo reggere l'impatto iniziale e frequentare queste partite come fosse un momento di gioia: dobbiamo far vedere di che pasta siamo fatti"