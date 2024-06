Getty Images

Italia, Spalletti lancia Fagioli: "Con la Bosnia giocherà insieme a Jorginho"

38 minuti fa



Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Italia-Bosnia, ultima amichevole per gli Azzurri prima di Euro 2024, il ct Luciano Spalletti si è soffermato su Nicolò Fagioli, annunciando la sua titolarità:



"Sì, mi è piaciuta la sua interpretazione e domani giocherà insieme a Jorginho. Bisogna esser bravi tecnicamente se vogliamo portare tutta questa gente dentro il campo. Ci vuole qualità e intelligenza tattica per fare questo lavoro, ci vuole un po' di roba in più rispetto a ciò che fin qui abbiamo fatto vedere. Dobbiamo stare più nel settore centrale. Dobbiamo provare a comandare la partita, bisogna saper gestire la palla e sapere in che zona di campo dobbiamo gestirla. Noi abbiamo un po' tutto con questi 26 giocatori".