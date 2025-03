AFP via Getty Images

Italia, Spalletti: "Lo sanno tutti che prendiamo goal su palla ferma, non entriamo in psicosi"

Federico Targetti

un' ora fa

Il ct dell'Italia Luciano Spalletti ha parlato alla Rai dopo la sconfitta contro la Germania nei quarti di finale di andata di Nations League:



"In alcuni momenti non siamo stati nel ritmo dei momenti, delle situazioni, loro sono stati più costanti e noi abbiamo sbagliato delle scelte. Si sa che loro sono molto alti, c'è questa differenza di statura e ho messo Bellanova anche per questo".



GOAL SU CALCIO PIAZZATO - "Lo sanno tutti, ma non bisogna entrare nella psicosi. Noi andremo là a giocare la nostra partita, poi valuteremo se ho visto bene oppure no. Di Calafiori non so ancora nulla, vediamo".