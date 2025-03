Italia, Spalletti: "Meglio prendere quel goal su corner, così magari capiscono. Rigore? Evito le polemiche"

AFP via Getty Images

L'Italia si sveglia tardi a Dortmund. Finisce 3-3 contro la Germania nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Nations League, dopo un primo tempo horror chiuso 3-0 per i tedeschi di Julian Nagelsmann gli Azzurri rimontano nella ripresa, ma non basta per ribaltare la sconfitta per 2-1 subita a San Siro nella gara d'andata.



Al termine della partita, il commissario tecnico Luciano Spalletti ha commentato al gara ai microfoni della Rai: le sue dichiarazioni.



LA PARTITA - "Le partite offrono sempre notizie. Primo tempo con poca determinazione. Nel secondo tempo abbiamo preso coscienza che bisognava dare di più e abbiamo visto l’Italia che tutti si aspettano. Meritavamo un po’ più di fortuna".

- "Non riesco a vedere dalla panchina, evito le polemiche sull'episodio. La squadra ha reagito bene".- Spalletti poi si sofferma sull'incredibile disattenzione di Gianluigi Donnarumma e dei difensori in occasione del secondo goal realizzato da Jamal Musiala: "Noi avevamo visto che battono i calci d'angolo in modo veloce. Lo sapevamo, ma se poi giriamo le spalle e non ce la facciamo... A questo punto è meglio prendere gol, almeno lo capiscono".- "Abbiamo sbagliato troppe seconde palle, non siamo riusciti a gestire il possesso palla. L'approccio non è stato buono, mi aspettavo qualcosa di più: eravamo in balia degli avversari, nella ripresa è diventata una partita vera".

- Con questo risultato l'Italia finisce neldelle, il cammino comincerà a giugno contro ladi Erlin Haaland. Questa Nazionale dovrà dimostrare di credere di più in se stessa? "Sappiamo cosa dirgli e come starci insieme, per cui, ragazzi, state tranquilli che gli diremo le cose corrette", conclude Spalletti.

In conferenza stampa ha poi parlato della formazione e delle conseguenze del goal del 2-0 di Musiala, arrivato dopo una grave diattenzione della difesa sul corner della Germania.

GOAL DEL 2-0 - "Il secondo goal preso in quel modo su calcio d'angolo ci ha ucciso. Potevamo evitarlo perché era una facile da difendere. Io sono sempre dalla parte dei calciatori".

FORMAZIONE - "Dobbiamo sistemare alcune cose. Dobbiamo avere equilibrio. Alcune volte abbiamo questa picchiata verso il basso come nel primo tempo forse anche perché ho sbagliato la formazione. Volevamo reggere e poi fare quello che abbiamo fatto nel secondo tempo, ma è saltato tutto in aria. Quando siamo rientrati in spogliatoio ho fatto rendere conto della figura che stavamo facendo e loro da persone serie quali sono hanno reagito".