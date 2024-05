Getty images

Italia, Spalletti: "Meno male che c'è il blocco dell'Inter, forte come nel 1982"

13 minuti fa



Luciano Spalletti applaude l'Inter campione d'Italia. Il commissario tecnico della Nazionale ha parlato a margine degli European Globe Soccer Awards: "Il blocco Inter penso sia fondamentale per noi, è tanta roba avere 6 calciatori della stessa squadra (Darmian, Acerbi, Bastoni, Dimarco, Barella e Frattesi, ndr). Non è più come una volta quando la Nazionale era formata da giocatori di Inter, Juventus e Milan, al massimo Roma. Ora ci sono calciatori di Genoa, Bologna… Insomma, vengono da tutte le parti".



"Meno male che c'è l'Inter, che crede ancora nel talento italiano. Ce ne sono tantissimi, bisognerebbe dare loro più spazio e strutturare nella testa di questi ragazzi una crescita ben fatta per poi diventare calciatori e campioni. Avere qualcuno che giocando si guarda con gli altri compagni e dice: 'Siamo noi e ci si può fidare perché lo abbiamo già fatto vedere con lo Scudetto' diventa un vantaggio. Forte come quello della Juventus nel Mondiale 1982 (Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea, Tardelli e Rossi, ndr)".