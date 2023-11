Luciano Spalletti, ct dell'Italia, ha parlato ai canali della FIGC in vista dell'impegno contro la Macedonia: "La squadra sta bene, ha lavorato in maniera corretta. Li ho ringraziati per la disponibilità e la professionalità, ci stiamo portando avanti con il lavoro e voglio vedere la nazionale migliore. Macedonia? Bisogna limitare le verticalizzazioni e i ribaltamenti di fronte. Formazione? Nessun dubbio. Roma deve darci la spinta che può fare la differenza, mi aspetto calore e divertimento".