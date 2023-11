Con lo 0-0 di Leverkusen, l'Italia si è qualificata a Euro 2024. Il ct Luciano Spalletti a Rai Sport ha parlato così.



L'ANALISI - "Non era facile, non era scontato come niente nel calcio. Abbiamo fatto una buona partita. Nel primo tempo abbiamo avuto molte occasioni e nel secondo la gara è diventata più fisica, più sporca. E abbiamo giocato poco a calcio. Loro erano una squadra attrezzata che ci ha dato filo da torcere"..



FUTURO - "Conosco bene queste situazioni, queste partite. Ho salutato tutti, i miei collaboratori, il presidente, tutti gli uomini della Federazione. Eravamo tutti desiderosi di questo risultato. Ma adesso viene il bello"