Luciano Spalletti, tecnico della Nazionale italiana, ha parlato alla Rai poco dopo la fine della gara vinta 2-1 con l'Ucraina:



"Non si può stare sempre lassù, abbiamo giocato bene e fatto quel che dovevamo. Loro lasciavano i giocatori alti perché non gli cambiava nulla il passivo, non era facile. Questa vittoria ci permetterà di lavorare con meno pressione, ci sono state tante cose di cui rendersi conto, e nonostante ci siano collaboratori splendidi sono stati giorni di pressione totale nella testa, ora sono più tranquillo. Ma dovevamo avere la lucidità giusta per segnare il terzo e il quarto gol".