AFP via Getty Images

Italia, Spalletti: "Raspadori perfetto per la trequarti, Coppola può fermare Haaland"

Gabriele Stragapede

53 minuti fa



Il commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti ha parlato a Rai Sport, in vista del match contro la Norvegia valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.



SENSAZIONI - "Sappiamo benissimo l'importanza della partita".



RASPADORI - "Loro hanno due centrali difensivi molto alti, nella metà campo sarà la chiave della partita. Con qualità di possesso, possiamo creare loro dei problemi. Siamo andati a ricercare qualcosa, per puntare la linea difensiva controllando palla. Raspadori è perfetto per questo".



COPPOLA - "Il suo sguardo è di quelli belli tosti, ha tutte le qualità per fermare Haaland. Avrà un futuro sicuramente importante".