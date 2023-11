L'Italia ha pareggiato 0-0 con l'Ucraina sul campo neutro di Leverkusen in Germania, qualificandosi alla fase finale di Euro 2024 proprio in terra tedesca. Il commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti in conferenza stampa ha analizzato l'episodio finale nell'area di rigore degli Azzurri: "Non c'è il tocco di Cristante sul piede di Mudryk, che era già in volo".