Italia, Spalletti verso le dimissioni: addio previsto già nelle prossime ore

Le ore di riflessione hanno portato a questa decisione, che sarà annunciata a breve: il tecnico originario di Certaldo non sarà più il commissario tecnico dell'Italia. Resta solo da capire se la partita contro la Moldavia di lunedì sarà la sua ultima da CT dell’Italia o se la sua partenza avverrà già oggi, con, come riportato anche da Fabrizio Romano e Matteo Moretto.Nella giornata di oggi, il presidente della FIGC Gabriele Gravina aveva deciso di partecipare in conferenza stampa per cercare di spiegare l'attuale situazioni di difficoltà della Nazionale Azzurra e quelle che erano le indiscrezioni sulla possibilità che il rapporto lavorativo fra il CT di Certaldo terminasse a stretto giro di posta.Ora, la situazione sembra essere precipitata con il commissario tecnico pronto a presentare le proprie dimissioni.

, anche perché il rischio di restare – per la terza volta consecutiva – fuori dai Mondiali è divenuto sempre più concreto. Nella giornata di martedì era previsto un confronto fra Spalletti e Gravina per capire definitivamente se il progetto Italia continuerà sotto la guida dell’ex tecnico di Roma, Napoli e Inter, ma la possibile decisione di Spalletti sembra cambiare le carte in tavola, con il CT che viaggia spedito verso le dimissioni con effetto immediato.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui