L'esterno dell'Italia della Juventus Leonardo Spinazzola parla a Rai Sport dopo il successo sul Liechtenstein: "E' quello che ci ha chiesto il mister, pressare sempre. Era un buon test e un buon allenamento sotto tutti gli aspetti. E' un buon momento per me, ma posso migliorare tanto fisicamente: mi servono anche queste partite per ritrovare condizioni. Come sta Cristiano Ronaldo? Ha detto che è tranquillo, pensa di rientrare in dieci giorni: speriamo torni per la Champions League. Cosa ha chiesto Mancini? Di fare il nostro calcio, sapevamo che non era un grandissima quadra ma dovevamo pressarli come se fosse una grande partita".