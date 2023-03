Leonardo Spinazzola, esterno dell'Italia, parla a Rai Sport dopo la sconfitta contro l'Inghilterra nell'esordio delle qualificazioni a Euro 2024: "Abbiamo preso due gol su calcio piazzato. Meno male che all'ultimo Grealish ha sbagliato, siamo stati fortunati in quel frangente. Dobbiamo riprendere dal secondo tempo che è stato ottimo e andiamo avanti per vincere".



COSA LASCIA LA PARTITA - "Che ce la possiamo giocare con tutti. Dobbiamo avere più autostima e trovare la gioia di giocare con più serenità e felicità".



RETEGUI GOL ALL'ESORDIO - "Mateo ci darà una grande mano, abbiamo buone punte. Ci dà una mano in più".



OBIETTIVO EUROPEI - "Ovviamente".