Un lunedì atipico, uno stage a Coverciano nel bel mezzo del campionato. "Ringraziamo le società per l'opportunità", hanno ripetuto in coro Mancini e Gravina. Prove tattiche per il CT, che ha alternato varie formazioni. Lasciati fuori per i problemi fisici Chiellini e Romagnoli, la coppia centrale è stata formata da Izzo e Criscito, con De Sciglio a destra e Biraghi a sinistra. Gagliardini davanti alla difesa, Barella e Bernardeschi mezzali con Chiesa, Insigne e Politano nel tridente mobile. Provate successivamente altre soluzioni, con Tonali e Barella insieme a Benassi e Florenzi nel tridente con Lasagna ed El Shaarawy. Spazio anche per Quagliarella, rotazioni sulle fasce.

Stage a Coverciano per la Nazionale Italiana: le foto dal ritiro azzurro [ @gia_brunetti ] pic.twitter.com/QLdXu7Y90a — calciomercato.com (@cmdotcom) 4 febbraio 2019