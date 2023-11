Spalletti l'ha detto chiaramente: dovesse capitare un rigore a favore dell'Italia contro l'Ucraina nell'ultima gara delle qualificazioni agli Europei del 2024, a calciarlo non sarà Jorginho. Il giocatore dell'Arsenal ha fallito la trasformazione dal dischetto contro la Macedonia del Nord, il suo terzo errore di fila. A chi spetterà qiundi?



LE SCELTE - Sono tre i papabili a prenderne l'ingrato compito, secondo La Gazzetta dello Sport. Il favorito è Giacomo Raspadori che dovrebbe essere confermato al centro dell'attacco azzurro. Chance anche per l'esterno destro: che sia in campo Domenico Berardi o Matteo Politano, la scelta potrebbe cadere proprio su uno dei due, specialisti per Sassuolo e Napoli.