Comincia nel peggiore dei modi l'esperienza di Spalletti sulla panchina della Nazionale. Uno degli uomini punta degli azzurri, Federico Chiesa, si è fermato alla vigilia della sfida di Skopje con la Macedonia. L'attaccante della Juve ha accusato un problema muscolare che ora potrebbe costringerlo a saltare almeno la prima delle due gare in programma in questa sosta.



AI BOX - L'ex Fiorentina ha patito un fastidio all'adduttore e la sua situazione sarà monitorata ora dopo ora in questa vigilia. Chiesa era il candidato numero uno ad occupare la fascia destra del tridente di Spalletti, al fianco di Immobile e Politano.