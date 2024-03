Italia, svelate le maglie degli Europei 2024: prima e seconda divisa, tutti i dettagli

GS

Arrivano le prime immagini della prima maglia della Nazionale Italiana, la stessa che verrà usata durante la prossima edizione degli Europei, che si disputeranno in Germania a partire dal prossimo 14 giugno 2024.



IL PRIMO KIT – Classica maglia - per gli uomini di Luciano Spalletti – che presenta come colore predominante l’azzurro con alcuni dettagli in bianco e tre strisce con un tricolore verde, bianco e rosso sulle maniche. Presente anche una striscia bianca ispirata alla divisa dei Mondiali 2006. Il pattern della maglia ricorda la I di Italia e il materiale utilizzato è il medesimo dei vari kit rilasciati da Adidas che adopera la tecnologia Heat RDY.



LA SECONDA MAGLIA - Altro grande classico con il bianco che predomina la maggior parte della divisa. Dettagli a strisce verdi da una parte e rosse dall'altra per creare la bandiera tricolore insieme al bianco centrale.



STILE ADIDAS - Il brand ufficiale sarà Adidas, diventato partner ufficiale degli Azzurri a partire dall’inizio del 2023. La divisa sarà disponibile alla vendita a partire dal prossimo 14 marzo 2024, con la versione autentica che avrà un prezzo pari a 150 euro e la versione replica a 100.



SCOPRI LE IMMAGINI NELLA NOSTRA GALLERY